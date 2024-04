Breno Lopes recusa sondagem do Santos por desejo de ficar no Palmeiras

O Santos se interessou pela contratação de Breno Lopes, do Palmeiras, e fez uma sondagem, mas o atacante recusou a possibilidade por um desejo de ficar no Verdão ou se transferir para o exterior. Essa não foi a primeira tentativa do Peixe pelo jogador - a informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Felipe Noronha, do canal "Eu Vim de Santos".

Breno Lopes também fechou a porta para uma tentativa recente do Vasco. O atacante é bem avaliado pela comissão técnica de Abel Ferreira.

Com um gol do atacante, o Palmeiras venceu exatamente o Santos na final da Libertadores de 2020, disputada em janeiro de 2021, no Maracanã. Os rivais voltaram a se encontrar na decisão do Paulistão, e o Verdão ganhou o tricampeonato.