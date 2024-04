Thiago Motta tem conversas adiantadas para fechar com a Juventus

Em alta no Bologna, Thiago Motta é o nome escolhido pela Juventus para substituir Massimiliano Allegri na próxima temporada. O técnico ítalo-brasileiro, inclusive, já tem conversas avançadas nos bastidores para assinar pré-contrato e mudar de clube na Itália.

Aos 41 anos, Motta tem feito um trabalho de destaque no comando da equipe vermelha e azul, que hoje surpreendentemente ocupa a quarta colocação da Serie A, o que garante acesso à Liga dos Campeões de 2024/25.

Com toda uma carreira na Europa como jogador profissional, tendo brilhado por Barcelona e PSG, o ex-volante nascido em São Bernardo, no ABC Paulista, também nunca trabalhou como técnico no Brasil. Começou na base do próprio PSG e depois rumou para o futebol italiano, inicialmente no Genoa e na sequência Spezia.