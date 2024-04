Brasil? Di María ainda prioriza a Argentina e tem Benfica como alternativa

Se vier a desistir do Rosario Central, Di María vê com bons olhos permanecer no Benfica, com quem tem vínculo até junho deste ano. Renovaria contrato e esticaria a ligação com a equipe que o projetou na Europa, antes de brilhar por Real Madrid, Manchester United, PSG e Juventus.

Aos 36 anos, Ángel Di María não tem como foco principal a questão financeira - reduziu de forma significativa o salário para voltar a jogar em Portugal, por exemplo. Quer desfrutar e encerrar a carreira vestindo uma camisa com a qual tenha uma forte relação.