Adryelson recebe sondagens do Brasil, mas vai seguir no Lyon

Depois de ganhar destaque no Botafogo, onde jogou por dois anos (2022 e 2023), o zagueiro brasileiro foi negociado com o futebol da França, mesmo tendo outros interessados na Europa no páreo.

"Na ocasião, além do Lyon, tínhamos outros dois clubes gigantes da Europa interessados no Adryelson. No fim, escolhemos o Lyon por causa de todo o processo", explicou Cornacini.

Adryelson, de 26 anos, tem contrato válido com o Lyon até junho de 2028.