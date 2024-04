Projeto de reality show de jogadores alavanca rede social de futebol

"Para além da pandemia, o maior desafio, na ocasião, foi encontrar jogadores menores de 18 anos com um perfil para participar do programa, não porque eles não existissem, mas porque encontrá-los foi extremamente difícil. E vou explicar o porquê: presumi que havia um banco de dados na Internet onde você pudesse ver perfis, rostos e vídeos de jogadores", completou.

Sem sucesso na investida no mundo do entretenimento, a economista, que viveu na Rússia e atualmente mora na Espanha, confrontou diversos personagens do meio, como agentes e dirigentes, e resolveu então apostar na criação de uma rede social.

"Por que não existe uma rede social onde se concentre tudo o que é relacionado com o futebol? Por que não permitir que o futebol, que tem bilhões de seguidores, que possui uma indústria poderosíssima, não se torne num mundo menos fechado e se abra mesmo a todos? Hoje, se alguém quiser ver vídeos de jogos tem que aceder a uma plataforma e pagar assinatura para visualizar. Por que não haver uma rede social com uma base de dados recheada de informações necessárias em contexto profissional, com vídeos e tudo o mais e completamente gratuita?", reforçou.

Com influenciadores e investidores por trás, a Goal2BE está perto de ter uma versão beta para Android. O aplicativo, entre muitas outras funcionalidades destinadas ao universo de futebol, vai ser aberto para o registro de jogadores, até mesmo menores de idade (acima de 13 anos), e disponível para a inclusão de dados pessoais ligados ao futebol, como país de origem, língua, gênero, posição, tamanho, peso, habilidades, etc.