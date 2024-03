Deyverson está avaliado hoje pelo Cuiabá em R$ 20 milhões

"Sou uma mercadoria, Se o Corinthians bater na minha porta, estou de coração aberto, porque sou profissional e tenho que fazer meu trabalho. Sei que muitas pessoas não irão entender, quantas pessoas vão apontar o dedo e falar que sou ingrato, mas não sou. Sou grato, mas sou profissional. Não posso cuspir para o alto, porque o cuspe pode cair na minha testa", declarou.

"Se o Corinthians realmente viesse, eu ficaria muito feliz porque é uma grande equipe, um grande clube, tem uma torcida sensacional", completou.

Deyverson, de 32 anos, já conta com 71 jogos oficiais e 27 gols com a camisa do Cuiabá, onde, vale lembrar, trabalhou com o técnico português António Oliveira, atualmente no Timão.