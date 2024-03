Federação Paulista discorda de resposta da ouvidoria ao São Paulo

A opinião da ouvidoria não representa a da Federação Paulista de Futebol. Foi essa explicação que obtive ao conversar com fontes dentro da entidade. O caso se refere ainda ao clássico entre São Paulo e Palmeiras.

O tricolor apresentou um documento como uma resposta à reclamação formal do clube à Federação Paulista. Três lances foram questionados e em dois o São Paulo teria razão: no pênalti para o São Paulo (que deveria ter sido marcado) e na expulsão de Richard Ríos, que merecia o cartão vermelho. Já o pênalti a favor do Palmeiras foi considerado correto e a reclamação não era válida. O conteúdo do documento foi revelado pelo GE. A nota não diz quem assinou.

Eu li a resposta da Ouvidoria. Quem assina é Sérgio Corrêa. Com passagem pela CBF, Corrêa é o ouvidor da comissão de arbitragem da Federação Paulista, uma espécie de ombdusman, um crítico às decisões de arbitragem. A opinião dele não precisa coincidir com a da Federação. E neste caso, de fato, não bate. A equipe técnica que efetivamente comanda a arbitragem discorda e a manifestação de Corrêa causou incômodo na Federação.