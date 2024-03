Vitória encaminha contratação de Luan, do São Paulo, por empréstimo

Vitória e São Paulo encaminharam um acerto pela transferência de Luan. Há um acordo apalavrado e ainda não assinado por um empréstimo do volante até dezembro ao Leão da Barra. As conversas estão em andamento nesse sentido.

Sem espaço no São Paulo, Luan sequer foi inscrito no Paulistão. Ele não estreou na temporada, treina separado no dia a dia do CT da Barra Funda e não faz parte dos planos do clube.

O Vitória busca contratações de olho no Brasileirão, depois de ser campeão da Série B. O clube também avançou pelo atacante Luiz Adriano, de saída do Internacional.