André Silva viaja ao Brasil nesta quinta para assinar com São Paulo

André Silva vai viajar ao Brasil amanhã (29) para assinar contrato com o São Paulo. O Tricolor encaminhou a contratação do atacante do Vitória de Guimarães (POR) e ajusta detalhes financeiros para concluir a transferência. O valor da negociação é de cerca de 3,5 milhões de euros (quase R$ 19 milhões).

A vontade de André Silva em atuar no futebol paulista pesou, já que ele é natural de São Paulo.

O clube do Morumbi conversava com o atleta e seu staff há três semanas na tentativa de buscar um acerto com o Vitória de Guimarães. As partes chegaram a um acordo.