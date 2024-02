São Paulo encaminha contratação do atacante André Silva

O São Paulo encaminhou a contratação de André Silva, atacante que estava no Vitória de Guimarães (POR). O clube do Morumbi chegou a um acerto e agora falta apenas a assinatura para que o atleta seja confirmado como reforço.

Pesou a vontade do jogador em atuar no futebol paulista, já que ele é natural de São Paulo.

O clube do Morumbi conversava com o atleta e seu staff há três semanas e tentava um acerto com o Vitória de Guimarães. As partes chegaram a um acordo.