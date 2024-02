Vasco tenta, mas São Paulo tem conversas avançadas com André Silva

O Vasco consultou a situação do atacante André Silva, do Vitória de Guimarães, de Portugal, mas tem a forte concorrência do São Paulo. O Tricolor tem tratativas mais avançadas para contratar o jogador.

O clube do Morumbi vem conversando com o atleta e seu staff há três semanas e agora tenta um acerto com o Vitória de Guimarães, que hoje pede cerca de 3.5 milhões de euros (quase R$ 19 milhões) para fechar a venda.

A ideia inicial da diretoria são-paulina é a apresentar nas próximas horas uma proposta de forma parcelada, algo que, a depender da divisão, pode agradar aos portugueses.