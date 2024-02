Moscardo quer jogar pelo Corinthians antes de rumar para o PSG

Na reta final de recuperação da cirurgia no pé esquerdo (colocação de um enxerto ósseo), Gabriel Moscardo quer voltar a jogar pelo Corinthians, com quem tem contrato de empréstimo até junho deste ano.

A utilização do jovem volante, que caminha para treinar com o grupo principal na primeira semana de março, vai depender exclusivamente da comissão técnica alvinegra liderada hoje pelo português António Oliveira.

O PSG, que firmou um vínculo até junho de 2028 com o jogador, não colocou qualquer restrição no acordo vigente com Timão. Pelo contrário. Os franceses esperam vê-lo ganhar ritmo de jogo antes da transferência em definitivo.