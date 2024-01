O treinador ganhou uma semana a mais de férias e se reapresentou na Academia de Futebol ontem para começar a preparar o time para a estreia no Campeonato Paulista, que acontece no domingo (21), contra o Novorizontino, no interior.

Durante as férias, Abel Ferreira chegou a visitar as instalações do Al Saad, do Catar, que demonstrou interesse na contratação do técnico. A família, porém, foi um fator determinante para que ele continuasse a trabalhar no Brasil.

Com a renovação encaminhada, Abel Ferreira poderá ampliar sua lista de conquistas no Verdão e ultrapassar Oswaldo Brandão como o técnico mais vencedor de títulos pelo Palmeiras. O português já acumula duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileirão (2022 e 2023), a Copa do Brasil 2020, dois Paulistão (2022 e 2023), Supercopa do Brasil 2023 e Recopa Sul-Americana 2022.