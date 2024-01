O Zenit caminha para ser o destino de Nino. O clube russo avançou nas últimas horas nas conversas com o Fluminense e está perto de finalizar a contratação em definitivo do zagueiro. O valor ainda é mantido em sigilo pelas partes envolvidas, mas deve girar na casa dos 5 milhões de euros (R$ 27 milhões).

Na reta final de 2023, antes da realização do Mundial de Clubes, o defensor esteve com um pé no Nottingham Forest, que pagaria um montante, com bônus, na casa dos 7 milhões de euros (R$ 37,5 milhões). O negócio com os ingleses acabou por cair.

Aos 26 anos, o capitão do Tricolor também já foi alvo de forte interesse de Besiktas, da Turquia, e Al-Shabab, da Arábia Saudita. Nas duas ocasiões, no entanto, o clube carioca brecou a saída.