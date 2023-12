O Fluminense está perto de acertar a contratação do goleiro Felipe Alves, que deixou o São Paulo ao fim da temporada. O goleiro foi oferecido ao clube carioca e o desfecho da negociação deve acontecer após a disputa do Mundial de Clubes.

As duas partes estão conversando há duas semanas. Pesa a favor do negócio o fato de Felipe Alves ter trabalhado com Fernando Diniz no Audax, que chegou à final do Paulistão de 2016.