Em ofício à PF, Senado pede convocação de Textor para CPI da Manipulação

O advogado Maurício Corrêa da Veiga, especialista em direito desportivo, afirma que a falta de evidências sobre suposta manipulação de partidas do Brasileirão coloca em xeque a integridade do futebol brasileiro.

"As acusações recentes feitas por John Textor, do Botafogo, sobre suposta manipulação de partidas do Brasileirão são extremamente graves e devem ser tratadas com a devida seriedade e responsabilidade. Ninguém deve ter o direito de fazer acusações levianas que carecem de provas substanciais para respaldá-las. A falta de evidências não apenas compromete a credibilidade do indivíduo que as faz, mas também lança uma sombra de dúvida sobre a integridade de todo o sistema esportivo. Se as provas não forem apresentadas, o dirigente poderá sofrer severas penas. Clubes e atletas mencionados têm o direito de se defender e buscar reparação por danos à sua imagem e reputação", afirma.

"Além das possíveis punições no âmbito desportivo, incluindo suspensões e multa de até R$ 100 mil, conforme previsão do STJD, ele também poderá enfrentar repercussões legais criminais por difamação em relação aos clubes e atletas acusados, e ser condenado a indenização por danos morais. O Brasil não é uma terra sem lei, como alguns estrangeiros podem presumir. Existem regras e regulamentos que devem ser seguidos por todos os envolvidos no mundo do esporte. Aqueles que optarem por ignorar essas normas devem estar cientes de que serão responsabilizados por suas ações. A integridade do futebol brasileiro não pode ser comprometida por acusações infundadas e irresponsáveis", finaliza o advogado.

Ontem, o Lei em Campo contou que John Textor poderá responder na Justiça Comum e Justiça Desportiva pelas recentes acusações.

Acusações de John Textor

Textor publicou em seu site oficial um apanhado do que ele enxerga ser um escândalo de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Baseado em relatórios feitos por inteligência artificial, o norte-americano afirmou, sem provas, que dois jogos do Palmeiras nos últimos anos foram manipulados.