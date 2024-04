Time da 3ª divisão mostra caminho contra racismo: quem estará com Vini Jr?

A violência não é apenas contra Vinicius Jr, ela é ainda maior. Só no fim de semana que passou (30 e 31 de março), a Espanha presenciou vários casos de injúria racial no futebol. Em um deles, na terceira divisão, um exemplo que pode ser transformador.

Na partida entre El Sestao River e Rayo Majadahonda, pela terceira divisão do Campeonato Espanhol, o goleiro Sarr, do Rayo Majadahonda, sofreu insultos racistas de uma parte da torcida do time da casa, não aguentou e partiu pra cima dos agressores. Ele foi expulso. Em solidariedade, o time inteiro do Rayo foi para o vestiário e não voltou ao campo para terminar a partida, que acabou sendo suspensa pelo árbitro por volta dos 45 minutos do segundo tempo.

Não se sabe o que acontecerá com o pequeno time, provavelmente será punido por abandonar o jogo. O que seria mais um erro do movimento jurídico privado do esporte. Como punir um time que protestou contra a violência a direitos humanos?