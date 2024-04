Por acusações, Textor pode responder em diferentes esferas da Justiça

"No estágio atual de coisas, desconsiderando possíveis novos desdobramentos, penso que o caso seria de eventual responsabilização do dirigente, e não do clube (Botafogo). As acusações estão ficando cada mais graves e, agora, respingando em clubes, atletas e árbitros, sem que nenhuma prova concreta tenha sido apresentada, exceto insinuações aparentemente resultado do uso de softwares de inteligência artificial. Já um inquérito em andamento no STJD para investigação das denúncias e o dirigente aparentemente entregou a documentação requisitada no último dia do prazo, evitando a incidência do art. 223 do CBJD (deixar de cumprir determinação da Justiça Desportiva), mas ainda em estágio embrionário", afirma o advogado desportivo Carlos Henrique Ramos.

O advogado entende que "neste momento é difícil o enquadramento de Textor em uma infração disciplinar específica prevista no CBJD", mas que a situação pode mudar caso o dirigente não apresente as provas.

"Me parece que o STJD deverá acelerar as investigações para evitar uma escalada do denuncismo e esclarecer os fatos. Caso as denúncias não restem comprovadas, o dirigente poderia ser denunciado pela Procuradoria por infração aos artigos 220, inciso I, por deixar de colaborar com os órgãos da Justiça Desportiva e com as demais autoridades desportivas na apuração de irregularidades (multa de até 100 mil reais) , 243-F, por ofender alguém em sua honra por fato relacionado ao esporte, caso os nomes dos atletas e árbitros envolvidos na suposta manipulação sejam revelados (multa de até 100 mil reais e suspensão de 15 a 90 dias) e 258, por praticar ato contrário à ética desportiva não exatamente tipificado no Código (suspensão de 15 a 180 dias), todos do CBJD", acrescenta.

Acusações de John Textor

Textor publicou em seu site oficial um apanhado do que ele enxerga ser um escândalo de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Baseado em relatórios feitos por inteligência artificial, o norte-americano afirmou, sem provas, que dois jogos do Palmeiras nos últimos anos foram manipulados.

Os jogos em questão foram: Palmeiras 5 x 0 São Paulo pelo Brasileirão de 2023 e Palmeiras 4 x 0 Fortaleza pela competição nacional de 2022.