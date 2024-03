Desabafo de Vini Jr: é preciso punir racismo com rigor para mudar ambiente

"É algo muito triste tudo o que eu venho passando aqui, a cada jogo, a cada denúncia minha. É muito triste isso. Não só eu, mas como todos os negros no mundo sofre. O racismo verbal é minoria perto de tudo que os negros sofrem no mundo. Meu pai sempre teve dificuldades para trabalhar. Numa escolha entre ele e um branco, sempre vão escolher um branco. Mas é desgastante, porque você está meio que sozinho. Eu já fiz tanta denúncia, mas ninguém é punido, nenhum clube é punido. Eu venho lutando por todas as pessoas que vão vir, porque se fosse apenas por mim e minha família, acho que já teria desistido. A cada dia que vou para casa, eu fico mais triste, mas eu fui escolhido pra defender uma causa tão importante", declarou.

Especialistas ouvidos pelo Lei em Campo afirmam que é justamente a falta de punições exemplares que alimentam novos casos de racismo.

"O combate ao preconceito precisa ser coletivo. Estado, movimento esportivo e sociedade, juntos, exercendo mecanismos de coerção, como as punições as estabelecidas para atitudes discriminatórias. O direito tem um papel fundamental para mudar uma cultura do preconceito, apresentando caminhos legais para punições. Eles estão na Declaração Universal de Direitos Humanos, em tratados internacionais e nos próprios regulamentos esportivos. É preciso tornar o direito eficaz", diz Andrei Kampff, advogado especializado em direito desportivo e colunista do Lei em Campo.

"A repetição de insultos racistas direcionados ao Vinícius Junior, jogo após jogo, fez com que a LaLiga criasse uma comissão específica para cuidar unicamente de casos de racismo contra o brasileiro. Isso mostra, ao menos, que alguma importância tem sido dada a esses lamentáveis fatos. Mas seria suficiente? Se os fatos seguem se repetindo, é porque isso não basta. E ao meu ver, isso ocorre porque as punições aos indivíduos são raras e brandas", analisa Marcel Belfiore, advogado especialista em direito desportivo.

O advogado entende que todos os esforços têm que ser concentrados na identificação e punição exemplar dos indivíduos que cometem esses atos.

"Na minha opinião, punir os clubes não resolve o problema, talvez o agrave. Todos os esforços têm que ser concentrados na identificação e punição exemplar dos indivíduos que cometem esses atos, ainda que sejam centenas deles. Todos devem estar envolvidos na identificação dos torcedores racistas, principalmente os clubes, mas ao final, de nada adianta se apenas poucos deles são punidos e com penas que simplesmente os deixem fora dos estádios por alguns meses. Atos de racismo devem ser punidos com prisão, mas para isso não basta um esforço da LaLiga, é preciso que as leis do país se tornem mais rígidas", acrescenta.