Como Daniel Alves, Robinho pode usar fiança para sair mais cedo da prisão?

O que fez a Justiça da Espanha permitir Daniel Alves deixar a prisão?

A 21ª Seção do Tribunal de Justiça de Barcelona considerou que, com os recursos apresentados pelas partes, há possibilidade de o processo se estender além da metade da pena de prisão efetiva (dois anos e três meses) ou do tempo máximo para prisão preventiva na Espanha (dois anos).

Fora isso, o Tribunal também explicou que a prisão preventiva exige ser "objetivamente necessária" e que "ou não existam outras medidas menos onerosas que possam ser adotadas ou dure o tempo mínimo imprescindível" para todo o processo.

De acordo com os jornais espanhóis, a espera-se que os recursos na sala de apelação do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha sejam deliberados nos próximos meses. Todas as partes recorreram da sentença: a defesa de Daniel Alves, que pede absolvição; e o Ministério Público e os advogados da vítima, que demandam pena máxima (12 anos). O caso ainda pode ser levado até o Tribunal Supremo - última instância da Justiça espanhola.

Relembre o caso

Daniel Alves foi acusado de agredir sexualmente uma mulher de 23 anos no banheiro de uma boate de Barcelona, no dia 30 de dezembro de 2022. Ele foi detido no dia 20 de janeiro de 2023, quando compareceu para um depoimento, e mantido em prisão preventiva, no Centro Penitenciário Brians 2. Em fevereiro de 2024, a 21ª Seção do Tribunal de Justiça de Barcelona anunciou a sentença de quatro anos e seis meses de prisão, mais cinco anos de liberdade vigiada.