27 anos do dia em que o Barça perdeu por medo do Inter e nada aconteceu

Nesta semana, para ser mais preciso no dia 15, completa-se 27 anos de uma das maiores vergonhas do esporte em que o protagonista foi o poderoso Barcelona. Ele e o norte-americano Di Bufala jogaram para perder e não esconderam de ninguém. Tudo para não enfrentar o Internacional. Um absurdo, que contraria todos os princípios do jogo, mas que não gerou nenhuma punição aos clubes (hoje traria consequencias), mas o castigo veio em quadra.

Foi no Mundial de Futsal em 1997. O Internacional era o representante brasileiro na competição que aconteceu em Porto Alegre. Por ter jogadores como Manoel Tobias (o melhor do mundo na época) e Ortiz, o time gaúcho era considerado o favorito para levantar a taça.

Barça e Di Bufala estavam no outro grupo e fizeram a última partida da fase de classificação para decidir quem terminaria em primeiro. Acontece, que o Internacional terminou a primeira fase em segundo no seu grupo. Portando, o vencedor do jogo enfrentaria os gaúchos.