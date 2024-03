08/03: Mulheres têm conquistas no esporte, mas direitos são desrespeitados

"Neste cenário, a Lei Geral do Esporte nos trouxe avanços, não apenas nas quatro linhas, como é o caso da cota de 30% de participação mínima de mulheres nos cargos de direção das Entidades do Sistema Nacional do Esporte, demonstrando uma abertura, mesmo que pequena para o trabalho da mulher. Nesse sentido, longe da igualdade, equidade e justiça, a mulher que transpira insistência e resistência, como o legado do esporte, vive em 2024 em busca de uma oportunidade, que é dada no dia comemorativo de hoje, e utiliza o espaço ainda para lamentar a dura realidade", acrescenta.

A advogada Ana Mizutori, especialista em direito desportivo, ressalta algumas recentes conquistas das mulheres no esporte e cita a defasagem histórica existente no Brasil.

"A inclusão do futebol feminino como requisito para licenciamento de clubes, ou, alteração no Regulamento da FIFA, a qual passou a prever licença maternidade e outros direitos à atleta gestante, demonstram uma importante evolução. Mas, se considerar que tanto nos Jogos Olímpicos, como no ordenamento jurídico brasileiro, a mulher era expressamente proibida de praticar esportes, sendo a vedação para a maioria dos esportes perpetuada por décadas, há uma inegável e infeliz defasagem histórica a ser enfrentada. Apesar de notáveis mudanças no Brasil e no mundo, no que se refere à mulher no esporte, dentro e fora de campo, há um longo caminho a ser percorrido, e apesar disso, além de grandes atletas que referenciam conquistas da mulher no esporte, existem também inúmeras profissionais a serem exaltadas que atuam na gestão e fazem o esporte acontecer fora das quadras. Esse é um indicativo de evolução, é também um motivo de celebrar. O propósito é progredir sempre mais. Acender essa pauta é parte da caminhada, até que se alcance um momento em que a conquista da mulher no âmbito esportivo continue sendo um efeito extraordinário, mas não mais surpreendente", diz a advogada.

O consultor Amir Somoggi, especialista em marketing e gestão esportiva, afirma que o Brasil deixa muito a desejar na comparação com outros países.

"No mundo está havendo um grande desenvolvimento, mas no Brasil estamos engatinhando. Valores irrisórios investidos no profissional, nível de sedentarismo feminino que já virou problema de saúde pública. Brasil com mais de 100 milhões de mulheres é um fiasco global no tema mulheres no esporte. Ponto positivo é que somos o terceiro país em número de praticantes mulheres de futebol. Mas minúsculos no investimento estruturante da modalidade. Por culpa da CBF que tem R$ 888 milhões em caixa e brinca de Tio Patinhas", avalia.

Realidade marcada por desafios