O que dizem os franqueados insatisfeitos

O UOL entrou em contato com quatro franqueados já com processos iniciados ou em vias de protocolá-los na Justiça contra a Werdum Premium Meats — todos pediram para não terem seus nomes divulgados. A visão geral deles é que houve uma espécie de 'propaganda enganosa' na divulgação do empreendimento pelo ex-campeão do UFC e seus sócios na empresa.

"Houve uma falha de planejamento e números inventados quando eles nos venderam a franquia. Esse foi o maior problema. Os franqueados já começaram com o negócio falido", disse um dos franqueados.

Todos os ouvidos pelo UOL alegam terem sido mal assessorados pela franqueadora durante o processo de parceria. Além disso, em um email enviado pela Werdum Premium Meats no começo de julho deste ano, a empresa teria comunicado aos parceiros o fim das suas atividades de franqueamento e início de uma nova modalidade de licenciamento de produtos.

A mudança, na visão deles, configuraria quebra de contrato, tendo em vista que o vínculo de franquia estabelecido com a empresa do lutador previa um período de cinco anos de vigência. Por esse motivo, os franqueados entendem que deveriam receber o valor estipulado pelo rompimento do acordo: o dobro do valor da taxa de franquia pago por eles.

"Eles mandaram esse email avisando que quem quisesse continuar com a marca teria de assinar um novo contrato com eles para o uso do nome. Mas nunca ofereceram (um acordo). No contrato consta que a quebra do mesmo por qualquer um dos lados, a (multa) taxa de franquia é dobrada. A taxa de franquia era 50 mil (reais), então a quebra de contrato seria R$ 100 mil (reais)", revelou um dos franqueados.