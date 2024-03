"Não foi surpresa", diz presidente do Juventude após eliminar o Inter

O presidente diz que, no âmbito nacional, o seu principal objetivo em 2024 é continuar na Série A. O time voltou à elite após ser vice-campeão da Série B de 2023 e sabe que terá dificuldades para continuar entre os maiores por conta da discrepância financeira.

"Apesar de não termos o maior orçamento comparado aos times da Série A, temos desenvolvido, ao longo das últimas gestões, um trabalho que visa a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro do clube. Isso oferece aos atletas, comissão técnica e funcionários um ambiente sempre muito saudável e seguro de trabalho, algo que reflete dentro de campo. Além disso, nosso departamento de futebol montou um grupo de jogadores com muita qualidade, personalidade e muito espírito de luta, algo fundamental para diminuir as diferenças, por vezes gritantes, de investimento", analisou.

"Desde a Série B, retomamos a nossa política de contratar atletas totalmente comprometidos e com espírito de luta, ao mesmo tempo que temos tolerância zero com qualquer desvio de conduta, em todas as áreas. Diante de tudo isso, temos trabalhado muito para elevar o orçamento do clube, porém sempre pensando no dia de amanhã, promovendo garantias da continuidade de uma boa gestão, austera financeiramente, mas que sempre quer brigar por coisas maiores", finalizou.