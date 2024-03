Brasil vai mal, mas pode reclamar de arbitragem e merece elogios pela raça

As reclamações que certamente vão dominar a coletiva de imprensa de Dorival Júnior e as declarações na zona mista, aliás, esconderão o desempenho bastante abaixo do esperado contra os espanhóis, especialmente após a alta expectativa gerada pelo bom jogo contra a Inglaterra no fim de semana.

Hoje, Yamal fez o que quis com João Gomes, Beraldo e Wendell. Raphinha não conseguiu criar nada pelo lado direito do campo e o meio-campo que tão bem funcionou contra a Inglaterra praticamente não criou. Vini Júnior, que era o centro das atenções no jogo contra o racismo, também quase não acertou nada dentro de campo. Se a pontaria espanhola fosse melhor, uma goleada poderia ter sido construída.

De positivo, fica o comportamento do Brasil, especialmente no segundo tempo por buscar o empate até o lance final. Dorival Júnior fez quatro substituições logo no intervalo e foi premiado com Endrick achando o empate em 2 a 2 quase no seu primeiro toque na bola. Depois de sofrer o terceiro, o time não desistiu e ainda arrancou outro empate nos acréscimos.

Não foi o desempenho ideal, mas depois de jogos tão ruins como foram os contra Senegal, Marrocos, Colômbia e Uruguai, o Brasil sai dessa Data Fifa com a impressão clara de evolução.