Palmeiras jogará semi do Paulista no Allianz Parque após liberação da FPF

O Palmeiras aprovou o novo gramado do Allianz Parque. Após dois testes feitos no sintético do seu estádio, sendo o último deles hoje (19) pela manhã, o Alviverde entende que o estádio está novamente em condições de receber partidas de futebol e vai jogar a semifinal do Paulista na sua arena contra o Novorizontino.

A impressão da comissão técnica é que o piso ainda vai melhorar com o uso por causa do assentamento da cortiça. Essa também é a previsão da WTorre, que colocou o quinto lote do material na última segunda-feira.

O Verdão também já tem o aval da Federação Paulista de Futebol. A entidade precisava fazer uma vistoria para retirar a interdição que estava em vigor após as péssimas condições que o gramado ficou.