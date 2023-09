A Crefisa, patrocinadora do Palmeiras e empresa de propriedade de Leila Pereira, presidente do clube, entrou com processo por danos morais contra Leandro Nóbrega Bafume, que é ex-conselheiro do Alviverde.

A financeira afirma que Bafume atacou a honra da instituição ao divulgar uma campanha difamatória pedindo para que os torcedores usassem o termo "Cretina" no lugar em que está estampado Crefisa no uniforme palmeirense. A empresa pede R$ 100 mil e exclusão imediata das ofensas, sob pena de multa diária de R$ 10 mil, além do pagamento das custas e dos honorários.

A coluna teve acesso ao processo, em que constam alguns posts do ex-conselheiro nas redes sociais e também em grupos de WhatsApp. Há também uma citação sobre a ligação entre Bafume e a Mancha Verde, torcida organizada que apoiou Leila no início de sua trajetória no clube, mas hoje faz oposição à gestão. Ele foi consultado pela reportagem, mas não quis se pronunciar. Leila Pereira também não quis comentar o tema e disse que o processo é movido pela Crefisa e não por ela na sua pessoa física. A instituição também não quis comentar o tema.