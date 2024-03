Convocado por Dorival ainda pode trocar a seleção brasileira por Portugal

Wanderson Galeno é o mais novo alvo de disputa entre as seleções de Brasil e Portugal. O último caso semelhante aconteceu no segundo semestre de 2021, com o volante Matheus Nunes, que, ainda quando jogava no Sporting, chegou a ser chamado primeiro pela seleção brasileira de Tite, mas, poucos dias depois, também foi convocado - e optou mesmo - pela seleção portuguesa.

Chamado por Dorival Júnior para a vaga do lesionado Gabriel Martinelli, do Arsenal, para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, o atacante luso-brasileiro do Porto afirmou que está realizando um sonho de infância. Porém, ainda não está totalmente decidido sobre qual país defender, visto que também vive a expectativa de ser convocado por Roberto Martínez.

"É o sonho de uma criança que saiu de Barra do Corda, no Maranhão, para o mundo. Um orgulho enorme representar meu país. Vamos, meu Brasil! Nunca deixem de acreditar nos seus sonhos", escreveu o camisa 13 portista, nas redes sociais.