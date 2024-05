Clube gerido por brasileiros volta ao futebol de Portugal após 19 anos

O elenco do time azul e grená conta com oito jogadores brasileiros: o goleiro João Bravim (ex-base de Cruzeiro e Santos), os defensores Cesinha (ex-Cruzeiro e Red Bull Bragantino), Alysson (ex-base de Cruzeiro e Botafogo) e Pedro Venaque (ex-Guarani), os meias Pedro Bicalho (ex-Palmeiras e Cruzeiro), Vitinho (ex-Palmeira e Cruzeiro) e Iago Oliveira (ex-Atlético-MG) e o atacante Luiz Miguel (ex-Fortaleza).

O treinador português João Pereira é o mais jovem entre as três principais divisões do país. Tem 32 anos e trabalhou recentemente como auxiliar-técnico da seleção de Moçambique.

Um dos principais nomes da história do FC Alverca é o ídolo luso-brasileiro Deco, atualmente diretor de futebol do Barcelona. O antigo craque, inclusive, parabenizou o ex-clube pelo regresso à segunda divisão: "Feliz pelo clube, pela cidade e pelo projeto da família Vicentin", declarou.