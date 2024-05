Time italiano vai leiloar camisas de jogo para ajudar o Rio Grande do Sul

Udinese fará campanha em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul Imagem: Divulgação

As licitações do leilão vão ter início logo depois do jogo contra o Lecce e terminar no dia 23 de maio, sendo tudo através de um site específico (clique aqui)

O clube italiano, através de um comunicado especial enviado à imprensa, refere que "sempre se orgulhou da sua diversidade e dos muitos jogadores brasileiros que defenderam o clube, entre eles Amoroso e o lendário Zico". Atualmente, a Udinese, que luta contra o rebaixamento na Liga Italiana, conta com dois jogadores brasileiros no elenco: o volante Walace, ex-Grêmio, e o atacante Brenner, ex-São Paulo.