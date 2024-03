Sportv terá programa especial com boxeadoras olímpicas no Dia da Mulher

Além delas, o programa também receberá os atletas Keno Marley e Abner Teixeira, além do técnico principal da seleção brasileira de boxe, Mateus Alves, nome identificado com a nova era do esporte no país. Desde as Olimpíadas de Londres-2012, o Brasil tem o boxe como segundo esporte que mais conquista medalhas no evento, perdendo apenas para o judô.

'Estamos trabalhando duro para mudar a imagem que muitas vezes ainda se tem do boxe, de que é um esporte violento e bruto. A verdade é que o boxe exige muita inteligência e força mental. Estamos com as melhores expectativas de medalhas para Paris', disse Mateus ao Ça Va Paris.