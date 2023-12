A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou a tabela com transmissões dos jogos da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2024. Todas as partidas terão exibição ao vivo em alguma plataforma, com destaque para a CazéTV, no streaming gratuito, e para o sportv, na TV por assinatura.

O canal pago da Globo vai transmitir 30 partidas na fase de grupos da Copinha 2024. A CazéTV terá 17 jogos nesse estágio da competição. Os demais duelos serão transmitidos dentro do YouTube pelos canais "Paulistão" e "Futebol Paulista", garantindo 100% de cobertura das partidas do torneio.

A Copinha será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro e contará com 128 equipes divididas em 32 grupos com quatro participantes cada. O Palmeiras é o atual bicampeão da competição. O Corinthians é o maior vencedor da história do torneio, com 10 conquistas.