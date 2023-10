As escalas da "Superlive" passaram a prever com maior eficiência o que estaria no ar em cada momento. O narrador Raony Pacheco, por exemplo, foi muito bem ao explicar cada coisa que acontecia durante a terceira vitória do time brasileiro no beisebol, sem deixar o espetactador perdido nas regras e no que era ou não ponto para o Brasil (ou para o adversário).

Destaque também para Leandro Mamute, que narrou com o tom correto a estreia da seleção feminina de handebol hoje contra o Paraguai, às vezes dividindo a tela com lutas de boxe envolvendo brasileiros. E, diga-se de passagem, as lutas são uma de suas especialidades. Mamute tem feito transmissões inclusive para o UFC Fight Pass, o PPV oficial do UFC. Essa experiência foi bem destacada durante os flashes dos combates com os atletas do Brasil.

Na ginástica artística, as finais por aparelhos de hoje tiveram uma transmissão já mais amadurecida. A narração foi de Luis Felipe Freitas, o Luisinho, que já estava bem desde o início do Pan e tem conhecimento sobre diversas modalidades. Lais Souza se encaixou melhor falando da modalidade feminina e se mostrou mais à vontade. A escalação de Andrea João como comentarista, praticamente narrando em tempo real cada movimento das atletas, era o que faltava.

A CazéTV não ficou "chata", nem "especializada demais", não perdeu sua essência. Para quem gostava de descontração e bom humor, Casimiro Miguel continuou puxando a "resenha", agora muito mais encaixada e embalada pelos comentários técnicos de Andrea, que já teve experiências com transmissões na Globo e no Canal Olímpico do Brasil.

Nesse lado da resenha, também as participações do humorista Yuri Marçal e da influenciadora Marwa El Hage ficaram mais bem encaixadas enquanto "representantes do chat", ou seja, com o papel declarado de que não são especialistas e estão ali torcendo, representando o público que também não é expert em todas as modalidades. O clima de "galhofa", um dos termos que o próprio Casimiro usou para definir um dos "extremos", deu lugar a algo mais equilibrado.

Casimiro, por sinal, foi muito bem ao falar abertamente em sua live na Twitch sobre a busca por esse meio-termo. "A gente recolheu todos os feedbacks. Não ignoramos, nós concordamos. Estamos tentando melhorar", disse ele no domingo (22). Os primeiros resultados já apareceram, como pudemos notar.