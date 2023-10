Pan 2023: CazéTV supera 10 milhões de visualizações no YouTube

Sem competição com a TV fechada e aberta, mais de dois milhões de pessoas acompanharam ao torneio com Casimiro. O canal da COB, também no YouTube, é o único concorrente na transmissão do evento.

Até o momento, cerca de 35 lives foram feitas pela equipe da CazéTV, de forma a trazer para o público o maior número de competições possíveis.

Nas redes sociais, o perfil deles já alcançou mais de 20 milhões de contas. Ontem eles lançaram o quadro "Invasão CazéTV" que consiste em mutirões do público em perfis de atletas brasileiros.

Além do Pan, o canal já transmitiu o Mundial de Ginástica e a Copa do Mundo Feminina. Em 2024, eles terão os direitos do Campeonato Paulista.

PROGRAMA DESTINO: PARIS

Durante o Pan 2023, todos os dias o UOL fará a transmissão do programa Destino: Paris, às 19h, para comentar os principais eventos de Santiago com ilustres convidados. Acompanhe aqui.