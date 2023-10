O primeiro fim de semana de transmissões dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 no modelo "maratona", ou seja, com diversas modalidades ao longo de manhã, tarde e noite, mostrou as primeiras impressões deixadas pela CazéTV, um dos canais que transmitem o evento no streaming, ao lado do Canal Olímpico do Brasil e do Panam Sports Channel.

A CazéTV, canal produzido pela LiveMode em parceria com o streamer Casimiro Miguel, já coleciona números históricos em transmissões de futebol e até mesmo eventos alternativos, como a Copa Acerj (torneio de imprensa do Rio de Janeiro) e as disputas da modalidade X1. Mas agora faz seu primeiro grande teste em um evento que demanda múltipla atenção com várias competições simultâneas.

O canal se preparou para o Pan e organizou o modelo de cobertura da seguinte forma: uma "Superlive" seria montada para acompanhar os principais acontecimentos ao longo do dia, com equipes de transmissão se revezando ao longo dos "turnos" e as modalidades se alternando na tela principal. Em algumas oportunidades, um mosaico era usado para dividir a transmissão em mais de uma tela com eventos e as imagens da própria equipe da CazéTV nos estúdios.