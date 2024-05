Cleber Machado exalta volta a Wembley e diz que Champions o atraiu ao SBT

Volta a Wembley em mais uma final de Champions

"É um negócio sensacional, é um estádio daqueles que você entra e fica meio assim, olhando, pensando "pô, nós estamos em Wembley", é muito bom. Acho que é a oitava final (considerando o estádio antigo e o novo, reconstruído no começo do século). É o estádio que mais recebeu jogos de Liga dos Campeões, é um templo. Na hora que você está chegando em Wembley tem uma estátua do Bobby Moore, que foi o capitão da seleção inglesa na Copa de 1966 quando a Inglaterra foi campeã. É todo um ambiente muito legal, tem uma alameda que chega no estádio com barraquinhas, com camisas, com objetos ligados à final. E a presença de duas torcidas que não são da Inglaterra, como foi aquela que eu fiz que era Bayern x Borussia, você vai ter ainda um público diferente, o público inglês, o público alemão e o público espanhol. Acho que tem tudo para ser um super jogo, um super sábado".

Real x Dortmund é o novo City x Inter em favoritismo?

"Teoricamente, só teoricamente, você tem neste ano uma diferença um pouco maior entre os dois times (em comparação a Manchester City x Inter de Milão, final do ano passado). Eu acho que o City é o melhor time do mundo, inclusive comparado ao Real Madrid, é o time que eu mais gosto de ver, é o time que joga o futebol que mais me agrada, e é um time que tem resultado. Não é à toa que os caras foram campeões da Liga dos Campeões no ano passado, são tetracampeões ingleses. Mas a Inter de Milão, campeã italiana, tem camisa, tem tradição, tem um futebol muito definido em relação ao seu estilo de jogar. Então eu achei que a final do ano passado, ao mesmo tempo em que eu acho que a diferença esse ano entre Real e Borussia é um pouco maior que a do ano passado, eu achei que o City iria ganhar com mais facilidade do que ganhou.

O City ganhou de 1 a 0, e o City quando precisou deu bico na bola. Jogou o jogo dele, tentou impor o ritmo dele, mas quando percebeu que estava difícil fazer gol, que estava difícil passar pela marcação da Inter, e que a Inter não ficou satisfeita em estar na final e jogar fechadinha, como a gente costuma dizer que é a tradição do futebol italiano, aí você viu o City jogando um pouco diferente do que ele joga. Ele competiu. E isso eu acho que é um elogio ao City, você tem aquele estilo de jogar, se aquele estilo não está dando certo, 'vamos mudar, vamos competir, e se precisar dar bico na bola a gente dá'.

O que eu acho sobre esse ano é que o Borussia tem uma forma de jogar, tem toda a competência do futebol alemão (...), é um futebol muito forte, muito acostumado a grandes decisões. E tem hoje o que eu imagino ser o segundo time alemão com mais camisa, talvez só perca para o Bayern de Munique. E, ao mesmo tempo, o Real Madrid, que é um time de estrelas, que é um time consagrado, que é sinônimo dessa liga, tem uma outra vantagem que eu acho sensacional. O técnico do Real Madrid, o (Carlo) Ancelotti, ele tem como grande mérito, além de todos os outros que ele tem, (o fato de que) ele sabe usar os jogadores dele do jeito que esses jogadores rendem mais."