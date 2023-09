A ESPN comemorou um aumento de 33% na audiência geral do US Open em 2023, em comparação com a edição do ano passado. Os números no Ibope foram superiores tanto em partidas masculinas como em femininas.

Além disso, o canal esportivo da Disney conquistou a maior audiência de sua história em uma transmissão de tênis masculino na final que sagrou Novak Djokovic campeão do último Grand Slam da temporada em duelo contra o russo Daniil Medvedev.

A audiência da final, considerando o total de domicílios com TV paga, ficou 85% maior que a decisão de 2022, que teve Carlos Alcaraz campeão contra Carper Ruud. O maior índice obtido pela ESPN com tênis masculino até então era as quartas de final do Torneio de Roland Garros do ano passado, também com Djokovic em quadra, mas contra Rafael Nadal.