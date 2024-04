Brasileiros mal na Sul-Amerciana e Libertadores: planejamento ou soberba?

Os resultados dos brasileiros ontem na Libertadores e Sul-Americana não refletem nosso atual domínio do continente. Claro, o bizarro calendário obriga diversos times a estrear em meio às finais dos estaduais, enquanto a geografia força partidas em locais desafiadores.

Mas a discrepância financeira não deveria permitir tantos resultados ruins. Verdadeiro milionário do confronto na Colômbia, o Flamengo conseguiu tomar o empate e um sufoco do Millionarios depois de ficar com um a mais em campo. Com um ilógico gol perdido por Vinã antes dos cinco minutos de jogo, e as entradas fulminantes dos jovens Emerson Rivaldo (sim, em homenagem a e ele mesmo) Rodríguez e Daniel Ruiz já no finalzinho, o Rubro-negro voltou ao Rio com um amargo empate na bagagem. Teria sido melhor não poupar ninguém? Ou faltou acreditar no potencial do adversário? Sobrou grana e faltou gana?

Com quase vinte dias para treinar, o Corinthians também retornou a São Paulo com um mísero pontinho. Diante de meia dúzia de gatos-pingados no imenso Estádio Centenário, contra o Racing uruguaio, sofreu o empate aos 39 do segundo tempo (depois de escapar de um gol anulado por impedimento, três minutos antes). Continua sendo uma equipe bastante inofensiva, mesmo contra um frágil oponente. O Argentino Juniors, principal rival do grupo, venceu o Nacional-PAR fora de casa e largou na frente pela fundamental primeira colocação.