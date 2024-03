Conmebol falou demais e esqueceu do que importava: o combate ao racismo

A gente precisa mesmo é de ação. Que algo de fato aconteça a partir das denúncias. Não adianta querer zerar os casos de racismo, não temos como controlar o comportamento do torcedor. Estamos vendo alguns casos no campeonato gaúcho e os julgamentos, as punições não vêm.

Estou descrente. Mas tenho cobrado muito da Conmebol ações práticas. Não só punição, como também o debate, que na América Latina ainda é muito desigual, com o Brasil bastante à frente na discussão. Precisamos que todos entendam que o combate ao racismo é algo extremamente necessário dentro do futebol, que não é uma luta do Brasil contra a Argentina ou outros países sul-americanos.

Minha principal demanda hoje, no canal que temos com a Conmebol, é fazer o trabalho com outros coletivos que monitoram e atuam no combate ao racismo e outras formas de preconceito na América Latina, para equalizar o debate.

Na primeira reunião que tivemos com a instituição esse ano, também batemos de novo na questão da multa e eles sinalizaram de forma positiva. Então, por mais que eu tenha desesperança nas falas, tenho esperança nas atitudes."

Marcelo talvez seja um cara mais otimista do que eu. Décadas se passaram e a Conmebol continua se comportando como uma entidade com donos. Brancos. Ricos. Homens.

Aí eu penso: eles já têm todos os privilégios. Custava ter também um pouco de noção?