Estratégica, Leila Pereira dá trabalho aos adversários

Hoje, a presidente do Palmeiras tomou café da manhã com Ana Maria Braga. Para além de ser um programa de amenidades, mais suave pela hora do dia, sua apresentadora é palmeirense. Não poderia haver ambiente mais receptivo. Até o corinthiano Louro Mané se encantou com a empresária.

Em meio à eterna crise do Choque-Rei, Leila fez o que tem feito de melhor: destilou estratégia, com seu tom de voz ameno e suas críticas mordazes. Não hesitou em se vangloriar até do que pode ser discutido (como o acesso ao Allianz por biometria facial), colocando-se na linha de frente do combate à violência. Disse coisa óbvias (precisam ser punidos!) e aquelas difíceis de implementar, mas que pegam bem com a galera (fim da torcida única).

Não fez questão de baixar a fervura com o São Paulo, mencionando dirigentes bélicos. Depois do acordo patético da Federação Paulista, eu até entendo.