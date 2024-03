Corinthians cobiçado e devedor: nada derruba um time grande?

Ao fazer uma pesquisa na internet, um desavisado pode acabar lendo uma notícia de 2023, com praticamente a mesma manchete, na mesma época do ano. Não é de hoje que o Corinthians não paga suas contas. Não paga suas pessoas. Não paga seus impostos.

E segue operando "normalmente". Segue, inclusive, fechando alguns dos maiores contratos de patrocínio da história, recompensado por sua grandeza.

Uma grandeza reconhecida, obviamente, pela mídia. Ninguém quer ficar sem as partidas do time com a segunda maior torcida do Brasil. O que me faz pensar: é impossível destruir o valor de mercado dos maiores clubes? Não importa a gestão, se paga salário, se ganha título, se troca de treinador como eu troco óculos, se quita sua dívida com o Estado?

Fiquei pensando na mensagem que isso deixa sobre consequências. Mas talvez seja uma boa notícia. Talvez seja a confirmação de que um grupo de pessoas não pode derrubar uma instituição centenária. Mesmo as mais incompetentes.

