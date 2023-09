A escrotidão de alguns homens, mais uma vez, rouba a pauta e nos impede de falar sobre assuntos decentes.

O desfile coletivo de pênis dos estudantes de medicina da Unisa, durante uma partida de vôlei feminino de jogos universitários, explica muita coisa sobre o que é ser mulher no mundo — e sobre ser homem. Até o termo mais usado inicialmente, "masturbação coletiva", é notável: por que não importunação sexual, assédio, coação, ato libidinoso?

No caso da Federação Espanhola, o presidente se "restringiu" a um beijo na boca forçado (ASSÉDIO!). Agora, depois da demissão inevitável, a entidade soltou a convocação da seleção feminina, ignorando o boicote das atletas. Elas responderam com o óbvio: o buraco é bem mais embaixo, não voltaremos. Mas os homens à frente da federação pensam "pronto, já nos livramos do cara, demitimos até o treinador que vocês denunciavam há anos, agora voltem aqui quietinhas e vamos fingir que não aconteceu nada".