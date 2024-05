Como cidades devem se preparar para enfrentar eventos climáticos extremos

As cidades são especialmente suscetíveis às mudanças climáticas por serem verdadeiras ilhas de calor. As temperaturas nas zonas urbanas são mais elevadas que nos ambientes rurais como consequência da perda de vegetação natural, aumento de áreas construídas que absorvem mais calor e maior emissão de calor, como de veículos e indústrias.

Além do controle das áreas físicas das cidades, gestores também têm alguma previsibilidade sobre a ocorrência de fenômenos como chuvas ou estiagens intensas, afirmam as professoras Francielly Velozo Aragão, da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e Daiane Chiroli, da UFTPR (Universidade Federal Tecnológica do Paraná).

Elas são autoras do estudo "Integrando resiliência e sustentabilidade: Uma análise sistemática de cidades resilientes", que aborda a importância de cidades utilizarem dados e inteligência para prevenir desastres ambientais.

"Claramente o poder público precisa investir em tecnologias que sejam capazes de monitorar e prever esses eventos, a fim de antecipar os avisos de alerta. Mas também, se faz necessário desenvolver planos de evacuação eficazes e sistemas de alerta precoce, além de criar programas de educação e conscientização pública sobre preparação para desastres", explicam as pesquisadoras.

Especialistas de diversas áreas registram dados meteorológicos e conseguem traçar informações importantes na previsão de acontecimentos. Dutra é um deles. Nos últimos anos, ele vem monitorando a temperatura e o regime de chuvas na região sul e já havia feito alertas sobre a o volume intenso previsto, inclusive em câmaras de vereadores.

Regina, da UFSC, também alertou sobre a situação. No ano passado, depois do anúncio de recorde de calor a partir do meio do ano, ela chamou a atenção para o agravamento de extremos climáticos no Brasil: chuvas intensas no Sul, a seca prolongada na Amazônia e onda calor no Centro-Oeste e Sudeste.