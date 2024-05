E o Tietê? Como rio Sena vem sendo despoluído para Olimpíadas por R$ 37 bi

Se tudo acontecer como planejado, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e o presidente da França, Emmanoel Macron, vão mergulhar juntos no rio Sena, que corta a capital francesa e que está poluído há décadas.

A iniciativa faz parte das promessas de limpeza do rio para torná-lo balneável com a proximidade da abertura das Olimpíadas em 26 de julho. A ideia é que o rio seja palco de provas como natação e triatlo. Estima-se que o investimento para isso foi de US$ 7,3 bilhões (corrigidos em valores atuais, o que dá cerca de R$ 37 bilhões; no início estima-se que foram gastos US$ 1,4 bilhão).

A possível balneabilidade do Sena pode servir de inspiração para a cidade de São Paulo, que tem o rio Tietê, que é poluído e alvo de investimento há décadas para despoluição.