BR-319: planos do governo Lula podem colapsar Amazônia e iniciar pandemias

Existe um consenso nas pesquisas científicas de que a pavimentação da rodovia BR-319 será inviável e terá impactos abrangentes na Amazônia, com repercussões globais, e a responsabilidade recairá sobre o presidente Lula e seu governo se derem continuidade a estes planos.

Apesar da queda do desmatamento na Amazônia decorrente do aumento das fiscalizações realizadas pelo governo Lula, essas ações por si só não são suficientes para proteger o bioma, como apontou uma publicação no periódico Nature Human Behaviour. O parecer destaca que o governo também deve rever grandes empreendimentos com potencial de levar a Amazônia ao colapso, ressaltando que gestões anteriores do PT (Partido dos Trabalhadores) ignoraram as recomendações de cientistas, como foi o caso da hidrelétrica de Belo Monte.

Embora a BR-319 não tenha entrado como uma prioridade nas obras do PAC, conforme noticiado no início de fevereiro, o empreendimento segue entre os projetos estratégicos do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) para o período de 2024 a 2027.

É imperativo que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pressione o Ibama para suspender imediatamente todas as licenças de manutenção e pavimentação da BR-319, enquanto o judiciário e o governo brasileiro devem intervir para evitar essa catástrofe, assim como a exploração de petróleo na bacia Amazônica

Suspender o projeto da BR-319 será um marco no compromisso ambiental do Brasil com as metas climáticas globais, a preservação do meio ambiente e a saúde pública mundial. Caso o projeto siga em frente, os nomes dos responsáveis por permitir os desdobramentos dos impactos da pavimentação da BR-319 e a exploração de petróleo na bacia Amazônica devem ser lembrados na história como aqueles que estavam cientes das consequências, mas optaram por permitir o início da próxima pandemia global.

A decisão de pavimentar essa estrada rumo ao desastre ou garantir o bem-estar global está nas mãos do presidente Lula, da ministra do Meio Ambiente Marina Silva e do judiciário brasileiro. Como afirmou a revista Nature em 30 de janeiro de 2024, a proteção do meio ambiente é uma decisão embasada na ciência e não deve ser objeto de negociação.