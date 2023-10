Humanos apavoram mais animais selvagens que leões, aponta estudo

Os equipamentos só eram acionados quando um animal passava a uma curta distância, de cerca de 10 metros. As câmeras filmavam a resposta dos animais ao ouvirem humanos falando calmamente em seus idiomas locais.

Além das vozes humanas, também foram usados sons de leões rosnando e grunhindo, sons de caça e cantos de pássaros não ameaçadores como som de controle. Você pode conferir no vídeo abaixo.

