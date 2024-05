No coração da Amazônia, indígenas têm maior oficina de violinos da Bolívia

No início do século 19, os franciscanos chegaram em uma missão a esse vilarejo de Guarayo - que em espanhol significa "onde as águas se encontram" - e perceberam que os indígenas eram artesãos habilidosos, mas, acima de tudo, notaram sua inclinação para a música.

De acordo com os antropólogos, essa tendência está enraizada em sua ideia de morte. A alma dos guarayos, para chegar ao avô, como eles identificam seu deus, deve cantar e tocar a "tacuara" ou flauta de bambu, explica o historiador indígena de Urubichá, Juan Urañavi.

A alma monta em um jacaré a caminho do encontro com o avô, mas se ele não souber tocar bem a tacuara, "por causa de algum descuido em sua vida", o jacaré o derruba no rio para devorá-lo, acrescenta.