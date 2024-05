Estudo aponta ligação entre degelo recorde na Antártida e mudança climática

Segundo um estudo publicado nesta segunda-feira (20), o degelo recorde registrado em 2023 na Antártida teria sido "extremamente improvável" sem o aquecimento global.

Provocado pela atividade humana, o aquecimento global "quadruplicou" o risco de acontecimento deste fenômeno, que antes acontecia "uma vez a cada 2.000 anos", afirmaram cientistas do instituto de pesquisa British Antarctic Survey.

Em 2023, a extensão das placas de gelo sobre o mar Antártico, que derretem no verão mas se recuperam no inverno, mediu 2 milhões de km² a menos que a média no inverno polar, uma redução equivalente à superfície do México, destacou o observatório britânico responsável pelo estudo.