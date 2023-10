O que explica maritacas 'comerem' prédio no Tatuapé diariamente?

A moela faz parte do sistema digestório dos pássaros e, de acordo com o biólogo, o músculo comprime o alimento contra as rochinhas ingeridas para deixá-lo menor, colaborando para que a comida fique menos tempo no estômago das aves.

É comum encontrar maritacas por todo o bairro, mas não na mesma concentração que no prédio da Rua Aguapeí Imagem: Alberto Loose/Arquivo pessoal

Um hábito social

Outra hipótese é que esse seja um hábito social das aves, que têm seus ninhos próximos ao edifício. A presença delas é comum pelo bairro todo.

O cartunista Alberto Loose, 44, que reside a uma quadra do prédio, diz que é comum encontrar as aves em árvores do local e na janela de seu prédio.

"No meu prédio não tem tijolos como esses. Por aqui, as maritacas de vez em quando se agarram nas telas de proteção das sacadas. Se colocamos frutas, elas vêm. Nos sete anos que moro no bairro, percebo que elas se multiplicam muito", diz Loose.