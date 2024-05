Tráfico ilegal de animais silvestres segue frequente, diz relatório da ONU

O tráfico ilegal de plantas e animais selvagens continua frequente, de acordo com um relatório da ONU desta segunda-feira (13), e é fundamental que os governos se concentrem em mais do que apenas espécies "icônicas" como os elefantes, em que houve progresso.

Embora as apreensões registradas em 2020 e 2021 tenham sido cerca de metade das registradas em relatórios anteriores, isso pode ser atribuído a interrupções ligadas à covid, em vez de um declínio no tráfico real, disse o Relatório Mundial sobre Crimes contra a Vida Selvagem do UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime).

O estudo é publicado a cada quatro anos e 2020-2021 foram os últimos anos para os quais havia dados disponíveis.